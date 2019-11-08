Инновационный центр «Сириус» создадут в Сочи

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Среди направлений научной деятельности «Сириуса» определены такие, как роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, цифровые, интеллектуальные производственные технологии. В сфере интересов «Сириуса» окажутся также генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук, математические исследования.

Учредитель образовательного центра «Сириус», фонд «Талант и успех» назначен инициатором проекта. Ему предстоит создать новый центр и обеспечить его функционирование. Попечительский совет фонда «Талант и успех» возглавляет президент России Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента России Андрей Фурсенко.

Образовательные центры по модели «Сириуса» построят в Подмосковье. Там будут бесплатно обучать одаренных детей Подробнее

Росимущество передаст центру 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий. Среди них склад, а также трансформаторные подстанции.

Медведев порекомендовал государственным корпорациям и компаниям, работающим в сфере высоких технологий, принять участие в создании и развитии территории и инфраструктуры «Сириуса».