  • Инновационный центр «Сириус» создадут в Сочи

    08 ноября 2019, 14:50

    Алексей Сахаров

    Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус», сообщил сайт РБК. «Сириус» будет создан на базе одноименного образовательного центра в Сочи.
    Инновационный центр «Сириус» создадут в Сочи | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Среди направлений научной деятельности «Сириуса» определены такие, как роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, цифровые, интеллектуальные производственные технологии. В сфере интересов «Сириуса» окажутся также генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук, математические исследования.

    Учредитель образовательного центра «Сириус», фонд «Талант и успех» назначен инициатором проекта. Ему предстоит создать новый центр и обеспечить его функционирование. Попечительский совет фонда «Талант и успех» возглавляет президент России Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента России Андрей Фурсенко.

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    Росимущество передаст центру 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий. Среди них склад, а также трансформаторные подстанции.

    Медведев порекомендовал государственным корпорациям и компаниям, работающим в сфере высоких технологий, принять участие в создании и развитии территории и инфраструктуры «Сириуса».