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    18 мая 2022, 17:13

    ИНН теперь можно узнать через «Госуслуги»

    Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о получении ИНН на портале «Госуслуги»

    Оксана Кириллова

    Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий россиянам вставать на учет в налоговых органах и получать ИНН через портал «Госуслуги». Изменения, которые внесли в Налоговый кодекс, вступят в силу 1 декабря 2022 года.

    ИНН теперь можно узнать через «Госуслуги»

    Теперь для получения ИНН можно будет направить заявление в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган направит документ через госуслуги.

    Пока желающие получить ИНН вынуждены лично посещать налоговую. Электронное заявление о постановке на налоговый учет можно подать на сайте ФНС.

    Как ранее заметил премьер-министр России Михаил Мишустин, расширение списка услуг, которые можно получить в электронном виде, выгодно не только россиянам, но и иностранным гражданам, которые хотят работать в России. Они получат возможность заранее оформить нужные документы, в том числе встать на налоговый учет, и договориться с работодателями.