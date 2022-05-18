ИНН теперь можно узнать через «Госуслуги»

Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий россиянам вставать на учет в налоговых органах и получать ИНН через портал «Госуслуги». Изменения, которые внесли в Налоговый кодекс, вступят в силу 1 декабря 2022 года.

Теперь для получения ИНН можно будет направить заявление в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган направит документ через госуслуги.

Пока желающие получить ИНН вынуждены лично посещать налоговую. Электронное заявление о постановке на налоговый учет можно подать на сайте ФНС.

Как ранее заметил премьер-министр России Михаил Мишустин, расширение списка услуг, которые можно получить в электронном виде, выгодно не только россиянам, но и иностранным гражданам, которые хотят работать в России. Они получат возможность заранее оформить нужные документы, в том числе встать на налоговый учет, и договориться с работодателями.