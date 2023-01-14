Власть 14 января 2023, 02:06 Инициативу Киева с «мирным саммитом» назвали пропагандистской пустышкой с двойным дном Постпред России в ООН Небензя: украинский «саммит мира» имеет двойное дно РИА «Новости»

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Продвигаемая Киевом идея «мирного саммита» — это гнилая инициатива с двойным дном, она представляет собой «пропагандистскую пустышку», цель которой — понравиться Западу. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировал ТАСС.

«Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. <…> Украина теперь носится с идеей некоего „саммита мира“, всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия», — сообщил Небензя.

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Российский дипломат считает, что украинский «мирный саммит» — это попытка понравиться Западу, который стал задавать неудобные вопросы о тратах выделяемой Киеву финансовой помощи. За красивым названием скрывается «гнилая инициатива и двойное дно». Киев откровенно заявляет, что «мир по-украински — это капитуляция России», отметил Небензя.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал проведение «мирного саммита» в конце декабря. Встречу желательно провести в ООН вместе с генсеком Антониу Гутерришем в качестве посредника. Россию на саммит приглашать не планируют. Небензя назвал эту идею «мирной пропагандистской пустышкой».