Россия, как и остальной мир, озабочена обеспечением безопасности в интернете для детей. Информационные ресурсы в школах должны быть под контролем государства. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с участниками конкурса «Учитель года — 2021».

«Что касается информационных ресурсов. Я тоже считаю, так же, как и вы, считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами», — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что это не означает полный отказ от использования ресурсов компаний. Это значит только то, что персональные данные граждан должны быть под контролем государства. Чтобы прийти к этому, предстоит работа на многих уровнях — нужно подумать, как отрегулировать механизм, том числе законодательно.

Конкурс «Учитель года» провели в России в 32-й раз. В этом году победительницей стала учитель физики Екатерина Костылева из Тюмени. При этом в финал попали 85 человек со всей страны, в числе которых 15 учителей русского языка и литературы, 14 преподавателей английского языка, 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, а также восемь учителей физики.