Власть 13 декабря 2022, 18:18 МИД назвал недопониманием слухи об отказе Моди посетить Россию МИД РФ назвал недопонимаем данные об отказе индийского премьера Моди посетить Россию РИА «Новости»

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В Москве назвали недопониманием информацию западных СМИ о том, что премьер-министр Индии Нарендры Моди отказался ехать в Россию в 2022 году. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил заместитель главы министерства иностранных дел страны Андрей Руденко на XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Его процитировал ТАСС.

«Здесь есть какое-то недопонимание. Мы знаем, о чем говорил [пресс-секретарь российского лидера] Дмитрий Песков, когда он говорил, что в этом году визит премьер-министра Индии не планируется», — сказал он.

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Руденко попросил «не предвосхищать события». В 2023 году, по его словам, запланировано множество международных мероприятий, пояснил Руденко. В частности, пройдут саммиты БРИКС и ШОС и двусторонние встречи.

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Российский и индийский лидеры встречаются ежегодно в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве. Она действует с 2000 года. Песков 9 декабря сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди до конца 2022 года.