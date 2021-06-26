Информацию об ограничении для непривитых чиновников опровергли в Кремле

Информацию о том, что чиновники не смогут получать повышение, если откажутся от вакцинации, опровергли в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не так. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники в правительстве страны не будут повышаться в должности, если откажутся от прививки.

«Это неправда», — рассказал Песков.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала вакцинироваться, даже если есть антитела к COVID-19. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Вуйнович объяснила, что большинство лабораторий делают стандартные тесты, которые очень неточны. Они определяют наличие антител, но дают мало информации о настоящем уровне иммунитета. Для того, чтобы узнать, насколько человек защищен, нужно сдать анализ в научной лаборатории. Вакцина не причинит вреда здоровью человека, даже если у него уже имеются антитела к коронавирусу. Для введения препарата совершенно неважно, какой титр антител.