Песков: Путин получает полную информацию о спецоперации

Данных о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины у представителей Кремля нет. Полную информацию получает только президент России Владимир Путин. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в беседе с журналистами выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он предложил дождаться конца операции для получения информации о потерях.

«Мы не обладаем такой информацией. Я не располагаю какой-либо информацией и не могу вам ее предоставить», — подчеркнул он.

На вопрос о том, знает ли о потерях российских военных Владимир Путин, как глава государства и главнокомандующий, Песков ответил, что российский лидер получает полную информацию по проведению спецоперации.

«Полная информация докладывается», — добавил представитель Кремля.

Комментируя заявления губернаторов, которые начали сообщать о погибших в ходе спецоперации региональных военных, Песков переадресовал вопрос к главам субъектов, на каких основаниях они раскрывают такие данные.

Пресс-секретарь российского президента объяснил, что подразумевается под денацификацией, которая заявлена как одна из целей спецоперации. Песков пояснил, что речь идет об избавлении от большого количества вооруженных объединений националистического характера.

«Бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться», — пояснил он.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства дал такое распоряжение после обращения глав республик Донбасса с просьбой о защите. В Министерстве обороны России заявили, что под ударами находятся только объекты военной инфраструктуры Украины.