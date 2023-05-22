Власть 22 мая 2023, 20:24 Индикаторы определения цен российской нефти для расчета налогов поменяют Президент Путин поручил ввести дополнительные индикаторы цен на нефть для расчета налогов РИА «Новости»

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Правительство России уточнит и введет дополнительные параметры для определения цен на нефть для уплаты добывающими и перерабатывающими компаниями налогов. В частности, речь идет о снижении размера вычета, применяемого к мировой цене на сырье. Такое поручение по итогам заседания по экономическим вопросам дал президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, новые правила подготовят к 30 июня.

Сейчас в Налоговом кодексе действуют поправки, по которым расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть рассчитывали по формуле цены барреля нефти марки Brent за вычетом 34 долларов в апреле, 31 доллара в мае, 28 долларов в июне и 25 долларов в июле.

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«Интерфакс» напомнил, что вице-премьер Александр Новак говорил, что такой способ расчета налога привязан к европейскому рынку, где Россия больше не присутствует. При этом в азиатских странах, которые стали основными покупателями нефти, сумма вычета намного ниже.

Котировку европейских портов при расчете налогов для российских компаний, в основе которой лежит методика агентства Argus, используют до сих пор, хотя фактически она никак не отражает реальную ситуацию на рынке. Поэтому правительство пообещало подготовить новые способы расчета налогов для нефтяников, исходя из новых условий.