Индексация пенсий и пожизненное для педофилов. Какие законы примет Госдума в весеннюю сессию

Госдума рассмотрит в весеннюю сессию законопроекты о пожизненном наказании для педофилов и индексации пенсий. Также депутаты обсудят и ряд других документов.

Первое заседание весенней сессии пройдет в Госдуме 18 января, сообщила газета «Известия». Парламентарии рассмотрят несколько социально значимых законопроектов. Одной из инициатив станет пожизненное заключение для педофилов. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что законопроект примут до 1 февраля.

Еще на рассмотрении появится документ об индексации пенсии на 8,6% выше инфляции. Повысить выплаты пенсионерам ранее поручил президент Владимир Путин. Поправки могут принять до конца января. Также Госдума обсудит президентский законопроект о гражданстве. Лидер страны предложил расширить список тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке.

В ближайшие недели депутаты примут правительственный законопроект о налоге на профессиональный доход. Согласно документу, россияне и граждане стран Евразийского экономического союза будут сами вставать на налоговый учет через госуслуги. Пока эксперимент коснется только Москвы, Подмосковья, Татарстана и Калужской области.