Власть 17 января 2023, 07:50 Имущество иноагентов предложили конфисковывать в России Госдуме предложили рассмотреть вопрос о конфискации имущества иноагентов в пользу страны РИА «Новости»

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Фонд защиты национального исторического наследия выступил с инициативой забирать имущество в пользу государства у россиян, которые попали в реестр иностранных агентов. Такое предложение организация направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину. ТАСС познакомился с текстом обращения.

Фонд напомнил, что российские медийные лица и люди со статусом иноагента, которые по собственной инициативе или за деньги от иностранных спецслужб, позволяют себе плохо и лживо говорить о действиях ВС России. Они также призывают к беспорядкам внутри страны и критикуют действия российское власти. По мнению организации, тем самым они нарушают принципы нацбезопасности, а также принципы социальной справедливости.

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«Многие граждане РФ поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства», — сказано в документе.

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Директор фонда Александр Карабанов отметил, что эта категория людей имеет в России доходный бизнес или имущество. По его словам, нужно «удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития». Карабанов подчеркнул, что инициатива организации станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для некоторых россиян.

Ранее Володин выступил с идеей внести в Уголовный кодекс РФ нормы о конфискации имущества граждан России, которые покинули страну, но занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ и экстремизмом.