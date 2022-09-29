Импортозамещение обсудили во Владивостоке | 360°

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Импортозамещение обсудили во Владивостоке

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Представители 35 регионов России, которые организуют поддержку отечественного бизнеса, собрались во Владивостоке для обсуждения импортозамещения. Об этом сообщило издание «Золотой рог».

Мероприятие проходит в технопарке «Русский» и в Дальневосточном федеральном университете. Заместитель министра экономического развития Приморского края Иван Машунин заявил, что уход зарубежных компаний дает возможность для развития отечественных.

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«Мы готовы максимально помочь предприятиям. Инновационные проекты 250 компаний Приморского края уже получили грантовую поддержку», — рассказал он.

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Импортозамещение

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