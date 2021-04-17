«Импортная антиукраинская голограмма»: Захарова раскритиковала приоритеты Киева

Киев больше заботит вступление в НАТО, чем национальные интересы жителей Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления в НАТО. Тут же она добавила новость про то, что Канада отозвала своих военных с тренировочной миссии из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — подытожила Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и Евросоюз должны включить в страну в свой состав. Такое заявление он сделал перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он подчеркнул, что если ЕС считает Украину европейской страной, то пора принимать соответствующие решения.

Комментируя итоги встречи, Зеленский отметил, что ощутил от Макрона поддержку по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО, но никаких конкретных слов французский лидер ему не сказал.