По его мнению, все происходящее сейчас в Америке — политическая «клоунада». В ближайшее время она завершится, предположил Клинцевич. При этом он уверен, что Трамп останется у власти.

Кроме того, Клинцевич считает, что американский лидер не сможет сделать карьеру в России. В РФ его никто не пригласит, Трамп никуда не уйдет. Сенат не одобрил бы такое решение.

Помимо этого член комитета Совфеда увидел пользу для России в политической дестабилизации систем в США.

«Чем больше у них внутреннего геморроя, тем меньше они будут вредить нам, поэтому пусть разбираются», — отметил он.

За резолюцию об импичменте Трампа голоса отдали 230 конгрессменов, против выступили 197. Теперь этот вопрос передадут на обсуждение Сенату — верхней палате парламента.

Трамп оказался третьим президентом США, за импичмент которого проголосовала Палата представителей. До этого такое решение поддерживали по отношению к Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998-м. Однако большинство мест в Палате занимают демократы, а вот Сенат в основном контролируют республиканцы.