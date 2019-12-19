    19 декабря 2019, 12:35

    Импичмент Трампа принесет пользу России — Клинцевич

    Алена Макаренко

    Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент президента Дональда Трампа. Это «клоунада» может пойти на пользу России. В этом уверен член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
    Импичмент Трампа принесет пользу России — Клинцевич

    По его мнению, все происходящее сейчас в Америке — политическая «клоунада». В ближайшее время она завершится, предположил Клинцевич. При этом он уверен, что Трамп останется у власти.

    Кроме того, Клинцевич считает, что американский лидер не сможет сделать карьеру в России. В РФ его никто не пригласит, Трамп никуда не уйдет. Сенат не одобрил бы такое решение.

    Помимо этого член комитета Совфеда увидел пользу для России в политической дестабилизации систем в США.

    «Чем больше у них внутреннего геморроя, тем меньше они будут вредить нам, поэтому пусть разбираются», — отметил он.

    За резолюцию об импичменте Трампа голоса отдали 230 конгрессменов, против выступили 197. Теперь этот вопрос передадут на обсуждение Сенату — верхней палате парламента.

    Трамп оказался третьим президентом США, за импичмент которого проголосовала Палата представителей. До этого такое решение поддерживали по отношению к Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998-м. Однако большинство мест в Палате занимают демократы, а вот Сенат в основном контролируют республиканцы.