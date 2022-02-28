Путин назвал страны Запада «империей лжи»

Президент России Владимир Путин открыл совещание по экономике словами о том, что «западное сообщество — это империя лжи». Видео с заявлением российского лидера опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Путин отметил, что главной темой заседания станут вопросы экономики и финансов, а конкретно новые санкции.

«Мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, те санкции, которые так называемые западные сообщества, как я их назвал в своем выступлении, „империя лжи“, пытаются реализовать в отношении нашей страны», — заявил Путин.

Ряд стран ввели в действие сразу несколько санкционных пакетов в отношении России в качестве ответа на проведение специальной операции по демилитаризации Украины. Сегодня страны Евросоюза объявят об отключении отдельных российских банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. До этого ряд ограничений уже ввели в отношении некоторых кредитных учреждений России.

По решению руководства Евросоюза все активы и резервы Центробанка России, хранящиеся в местных финансовых организациях, заморозили. Для ряда российских госкомпаний ограничили привлечение иностранных инвестиций.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство и Центробанк приняли меры для сохранения экономической стабильности в стране. По его словам, для этого задействовали золотовалютные резервы и средства Фонда национального благосостояния.