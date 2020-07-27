Имя Власова стерли с мемориала битвы за Москву

Имя советского генерала Андрея Власова удалили с мемориала битвы за Москву в Дмитрове. Это было сделано по требованию Министерства обороны. Об этом сообщили в администрации города.

Местные власти уточнили, что запрос от Минобороны получили еще в марте.

Ранее российский военный историк Алексей Исаев отметил, что просьба Министерства обороны обоснована. Эксперт отметил, что Власов своим поступком во время войны «вычеркнул себя из памяти следующих поколений».

Мемориал в память об участниках обороны Москвы в 1941 году на Перемиловских высотах под Дмитровом установили в 2005 году. А имя генерала Власова выгравировали на камне, потому что во время битвы он командовал 20-й советской армией. Однако позже Власова захватили в плен, где он пошел на сотрудничество с Третьим рейхом. В 1945-м военачальник был задержан, обвинен в госизмене, лишен всех наград и повешен.