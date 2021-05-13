Политолог Владимир Джаралла обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Специалист заметил, что Россия продемонстрировала потрясающее терпение, затягивая свой выход из соглашения. Он объяснил это тем, что Москва надеялась на возврат США в ДОН с приходом Джо Байдена в Белый дом. Джаралла выразил сожаление, что этого не произошло.

«Безусловно, следует отметить, что договор носил скорее символический характер и имел целью продемонстрировать высокую степень доверия между Россией и США. Поверьте мне, свободные полеты над территорией другой страны — это лишь один из способов следить за тем, что на ней происходит, причем не самый информативный», — обратил внимание собеседник информагентства.