Власть 20 января 2023, 17:50 «IMAX — это Яценюк». В Крыму национализируют кинотеатр экс-премьера Украины Глава Госсовета Крыма: кинотеатр «Сатурн IMAX» Яценюка в Ялте национализируют РИА «Новости»

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Кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, принадлежащий бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, национализируют. Об этом ТАСС заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По словам Константинова, в кинотеатре введут внешнее управление. Объект планируется национализировать, там будет работать временная администрация, уточнил он.

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Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» Константинов заявил, что о принадлежности кинотеатра Яценюку было известно давно, хотя этот факт пытались скрыть от властей.

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«IMAX — это Яценюк. Это не секрет, мы это знали давно. Сколько бы они ни прятались за разных резидентов, для нас все понятно», — сказал он.

По словам Константинова, процесс национализации никак не скажется на сотрудниках. Люди не потеряют работу и будут получать зарплату.

Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014–2016 годах. Верховная рада отправила его в отставку и назначила новым премьером Владимира Гройсмана.

До работы на посту премьер-министра Яценюк успел побывать в разное время председателем Рады, министром иностранных дел и министром экономики.