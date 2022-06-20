Член думского Комитета по международным делам Дмитрий Белик обсудил с RT решение Совета Евросоюза продлить еще на год ограничительные меры в отношении Севастополя и Крыма.

Парламентарий напомнил, что Крым и Севастополь на протяжении восьми лет фактически живут под двойными санкциями.

«Под теми, что действуют в отношении регионов, и антироссийскими, — поэтому их продление существенно не повлияет на жизнь регионов», — объяснил Белик.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что Евросоюз «не забыл заглянуть в свой календарь» и продлить рестрикции против Крыма и Севастополя.