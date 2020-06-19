«Играть на Трампе, как на скрипке». Путин отказался считать, что может манипулировать президентом США

Президент России Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле подчеркнули, что российский лидер не раз говорил о своем отношении к главе США.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал высказывание бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке». Слова Пескова процитировало РИА «Новости».

Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Владимир Путин не считает, будто может легко манипулировать американским коллегой.

Ранее Джон Болтон выпустил книгу «Комната, где это произошло», в которой сделал ряд скандальных заявлений в отношении президента США. Он рассказал, что Трамп не знал о наличии ядерного оружия у Великобритании, а также считал, что Финляндия — это часть России.

Сам Трамп написал, что книга состоит исключительно «из лжи и фальшивых историй», а ее автора назвал «недовольным скучным дураком», который хотел пойти на войну.