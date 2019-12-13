Игорь Кобзев воевал в Чечне и помогал попавшим в беду: что известно о врио главы Приангарья

Врио губернатора Игорь Кобзев 13 декабря познакомится со своими коллегами — региональными депутатами и местным правительством. Ранее президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника внутренней службы. Чем занимался Кобзев до назначения на новый пост — в материале «360».

Игорь Кобзев окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет, Воронежский институт экономики и социального управления и магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. После окончания училища в 1988 году Кобзев служил в кадровом обеспечении Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады и спасательного центра МЧС России.

Он решил связать свою жизнь со спасением людей, которые попали в беду. Кобзев работал на руководящих постах в воронежской управе МЧС. С августа 2017 года занял пост директора Департамента кадровой политики МЧС России. Позже исполнял обязанности заместителя министра МЧС России. 1 мая 2019 года Путин назначил Игоря Кобзева заместителем министра МЧС России — главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору ведомства.

Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника Подробнее

В 1995 году Игорь Кобзев воевал в Чечне, а в 1998 году во время Грузино-Южноосетинского конфликта организовывал доставку гуманитарной помощи на территорию Южной Осетии. В этом же году году Кобзев руководил ликвидацией пожара в Воронеже в производственном корпусе ЗАО «Янтарь», с угрозой распространения аммиака на жилой сектор.

В 2010 году возглавил спасательную операцию, связанную со снежными заторами на федеральной трассе М «Дон» в Воронежской области, и руководил ликвидацией последствий крупных природных пожаров на территории Воронежской области.

Игорю Кобзеву 53 года. Он женат, у него четверо детей. Должность врио главы Приангарья генерал-полковник занимает с 12 декабря 2019 года.