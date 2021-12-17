Игорь Халин занял пост главы тюменского избиркома

Тайное голосование в избиркоме Тюмени подошло к концу. Игорь Халин занял пост председателя избирательной комиссии. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии.

13 человек высказались в поддержку политика. Один человек выступил против. Андрей Николаев стал заместителем председателя Избирательной комиссии Тюменской области. Пост секретаря занял Дмитрий Прокопьев.

Всего в составе избиркома числятся 14 человек. Половину из них назначают депутаты областного парламента, половину — губернатор Тюменского региона Александр Моор.