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    17 декабря 2021, 00:21

    Игорь Халин занял пост главы тюменского избиркома

    Арина Бобкова

    Тайное голосование в избиркоме Тюмени подошло к концу. Игорь Халин занял пост председателя избирательной комиссии. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии.

    13 человек высказались в поддержку политика. Один человек выступил против. Андрей Николаев стал заместителем председателя Избирательной комиссии Тюменской области. Пост секретаря занял Дмитрий Прокопьев.

    Всего в составе избиркома числятся 14 человек. Половину из них назначают депутаты областного парламента, половину — губернатор Тюменского региона Александр Моор.