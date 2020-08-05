Идею увеличить скидки на ЖКХ для многодетных семей поддержали в Госдуме

Он уточнил, что в связи с самоизоляцией нагрузка на семейный бюджет увеличилась у многих россиян, поэтому такая инициатива очень кстати.

«В данном случае речь идет о субсидиях и льготах. В целом мы поддерживаем любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан», — рассказал Нилов.