Идею увеличить скидки на ЖКХ для многодетных семей поддержали в Госдуме
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщил RT.
Он уточнил, что в связи с самоизоляцией нагрузка на семейный бюджет увеличилась у многих россиян, поэтому такая инициатива очень кстати.
«В данном случае речь идет о субсидиях и льготах. В целом мы поддерживаем любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан», — рассказал Нилов.