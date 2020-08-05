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    05 августа 2020, 14:21

    Идею увеличить скидки на ЖКХ для многодетных семей поддержали в Госдуме

    Дарья Морозова

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщил RT.

    Он уточнил, что в связи с самоизоляцией нагрузка на семейный бюджет увеличилась у многих россиян, поэтому такая инициатива очень кстати.

    «В данном случае речь идет о субсидиях и льготах. В целом мы поддерживаем любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан», — рассказал Нилов.

    Новости SMI.FM