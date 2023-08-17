Власть 17 августа 2023, 07:32 Идею Саркози провести референдум в Крыму сочли на полуострове неуместной Крымская межнациональная миссия: идея Саркози о новом референдуме неуместна Pxhere

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с критикой инициативы экс-президента Франции Николя Саркози провести новый референдум в Крыму под наблюдением международного сообщества. Смирнов в комментарии РИА «Новости» назвал эту идею неуместной.

По его словам, факт признания Крыма исторической территорией России со стороны Саркози подтверждает «полную легитимность общекрымского референдума» с точки зрения международного права, а также полное соответствие уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

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«Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются», — отметил Смирнов.

Он добавил, что на основе таких же исторических факторов и по такому же принципу в состав РФ вошли и новые субъекты. Никаких других подтверждений мнения жителей регионов на этот счет не нужно. Представитель Крымской межнациональной комиссии посоветовал французским политикам и этой стране решить спорные вопросы со своими бывшими колониями.

Ранее Саркози дал интервью газете Le Figaro и заявил, что Крым исторически является российским. При этом он предложил провести новый референдум с международными наблюдателями.