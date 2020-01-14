Идею правительства отказаться от проверок предприятий с мигрантами подвергли критике в СПЧ

Ранее правительство России запланировало внести в Госдуму законопроект об освобождении предприятий, которые привлекают к работе мигрантов, от плановых проверок. По мнению членов кабинета министров, это положительно отразится на экономическом росте страны.

Евгений Бобров отреагировал критикой этой инициативы.

«А с чем связана не проверка предприятий, которые эмигрантов привлекают? <…> Если это связано только с тем, что там иностранцы работают и поэтому не проверять, то это неправильно. Проверять надо всех, но разумно и обоснованно. Не так, что сначала полицейские, потом пожарные, потом еще кто-то. А если иностранцев они будут привлекать, а их проверять не будут, то тогда утрачивается смысл вообще контрольно-надзорной деятельности. Она никак не должна зависеть от количества иностранцев», — заявил Бобров.