Власть 16 января 2024, 12:51 Идею переноса столицы России в Сибирь оценили в Кремле Песков усомнился в возможности переноса столицы в Сибирь РИА «Новости»

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Предложение перенести столицу России из Москвы в сторону Сибири и Дальнего Востока реализовать невозможно. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал идею якутского историка Афанасия Никитина, который выступил с открытым письмом в адрес президента России Владимира Путина и предложил перенести столицу страны в Иркутск.

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«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сам открытого письма историка не читал, но видел сообщения в СМИ об этом предложении.

В своем послании на имя российского лидера историк Никитин объяснил, что Иркутск достоин получить статус столицы страны, так как защищен от внешних угроз.

Кроме того, это решение сбалансирует гармоничное социально-экономическое развитие азиатской и европейской частей России.