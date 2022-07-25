Идею переименовать Киевский вокзал не оценили в Мосгордуме

Депутаты Московской гордумы без энтузиазма встретили инициативу депутата ЛДПР Василия Власова переименовать столичный Киевский вокзал в Брянский. РИА «Новости» привело мнения двух парламентариев.

Руководителю постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Елене Николаевой предложение показалось спорным. По ее мнению, оно сделано «на хайпе», без мыслей о будущем «наших братских, несмотря ни на что, народов».

«Все вернется на круги своя, и мы, верю, вновь выстроим добрососедские отношения. Грустно, что „взбесившаяся топонимика“ — неуместные переименования исторических названий — стали массовой эпидемией, причем во многих странах», — констатировала Николаева.

Она указала на «глупость политиков» и их неумение «видеть горизонт далее 10 лет» и напомнила, что Киевский вокзал получил это название благодаря магистральному железнодорожному маршруту почти 90 лет назад. Появился уникальный район, «сочетающийся не только тематически, но и архитектурно»: Киевский вокзал, три одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко. Поэтому менять название вокзала бессмысленно и нелогично.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме Магомед Яндиев добавил, что название «Киевский вокзал» уже устоялось, это «исторический термин, оснований его менять нет».

Депутат Василий Власов, которому принадлежит инициатива переименования, ранее сообщил «360», что Киевский вокзал должен снова стать Брянским, как его назвали изначально, в Российской империи, ради восстановления исторической справедливости, а события на Украине тут ни при чем.