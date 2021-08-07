Идею о снижении налога на дорогие машины прокомментировали в Минфине

Налог на машины дороже трех миллионов рублей останется прежним. Поправки в расчеты не разрабатываются.

Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

«В настоящее время Минфином России не разрабатываются изменения в Налоговый кодекс в части пересмотра критерия отнесения автомобилей под категорию „роскоши“», — пояснили в ведомстве.

Ранее российское правительство вынесло отрицательное заключение по законопроекту о налоге на роскошь.

Налог на роскошь предлагали ввести с 2022 года. Согласно законопроекту, дополнительными налогами должны были бы облагаться роскошные дома и автомобили, яхты и частные самолеты. Речь шла о недвижимости и участках земли дороже 50 миллионов рублей, авто дороже восьми миллионов рублей, а также самолеты, вертолеты и яхты больше 15 миллионов рублей.

Причиной отказа в принятии законопроекта стало то, что имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)».