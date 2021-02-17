Идею о продовольственных сертификатах для малоимущих признали назревшей в России

Специальные продовольственные карты для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, были бы полезны россиянам. Так депутат Светлана Бессараб прокомментировала сообщения о том, что Владимир Путин поддержал обсуждение этой идеи.

Президент Владимир Путин предложил подумать о введении сертификатов на продукты для малоимущих. Депутат прокомментировала данную инициативу, сказав, что идея уже давно витала в воздухе.

«Я думаю, что она уже назрела. По крайней мере, потому что в период пандемии многие семьи без поддержки государства уже не могут справиться. Поэтому для семей с детьми, чей доход ниже уровня прожиточного минимума, пора вводить такую систему. По крайней мере над ней подумать. Вы знаете, она давно витала в воздухе. Эти меры обсуждаются уже примерно три года. Но они не были реализованы. Вместе с тем это могло бы защитить население», — сказала «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что рассматривались разные версии такой поддержки. Наиболее актуальна, по ее мнению, возможность выдачи сертификата на приобретение продуктов питания, продуктов первой необходимости, детских товаров и одежды.

«Это могло бы также стимулировать сельхозпроизводителей, легкую промышленность на соответствующие заказы и их выполнение. Но ни в коем случае нельзя делать это через систему госзакупок. Мне кажется, что граждане сами должны выбирать продукты питания. Определенный лимит карты и определенные продуты питания, которые они могут выбрать», — сказала она.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что обсуждение сертификатов для малоимущих возможно. Этот вопрос сейчас не так актуален, так как пандемия коронавируса отступает, но власти готовы его обсудить.