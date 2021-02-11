Идею Лукашенко с корректировкой Конституции оценили в Думе

Первый зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко подумать о корректировке Конституции.

«Надо принять к сведению заявления Лукашенко, но разговоры о Конституции ведутся не первый год, и даже до выборов они шли. При этом идут они в обстановке отсутствия доверия между властью и обществом, в обстановке, когда корректировка Конституции при Лукашенко, под руководством Лукашенко не внушает оппозиции никакого доверия», — заметил депутат.

По его словам, белорусской оппозиции всякая передача или перераспределение полномочий кажется обманным трюком. Парламентарий выразил сожаление, что руководство соседней республики предпочитает имитацию вместо реальных изменений.