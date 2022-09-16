Идея Запада о развале России никогда не исполнится | 360°

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Идея Запада о развале России никогда не исполнится

Путин исключил выполнение «мечты Запада» о развале России

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Запад многие годы вынашивал идею о развале сначала Советского Союза, а потом и России, как ее ядра. Об этом свидетельствуют высказывания лидеров Великобритании в ходе Первой и Второй мировых войн, а также после них. Об этом в своем выступлении на саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества выступил президент России Владимир Путин.

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«Это было в идеях господина Бжезинского, который потом поменял свой взгляд и предложил использовать Россию, как антипод Китаю, как инструмент борьбы с Китаем. Не дождуться. Пусть сами свои задачи решают. Как они это делают мы видим. Но то, что они стремились к распаду нашей страны — это точно», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что не сумев добиться развала нашей страны другим путем страны Запада начали использовать Украину, стремясь превратить ее в антироссийский анклав. Чтобы не допустить такого развития событий началась специальная военная операция.

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