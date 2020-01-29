Президента России предложили переименовать в ни много ни мало Верховного правителя и даже прописать этот титул в Конституции. В Кремле к этому отнеслись снисходительно и ответили, что это одна из многих идей, которые предлагают во время работы над поправками в главный закон страны. Какие-то из них примут, а какие-то отсеют. Нетрудно догадаться, что будет с этим предложением.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что во время работы над поправками в Конституцию поступает много различных идей и предложений. Ведь в этом и заключается цель дискуссий — комиссия собирает различные мнения.

Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера. Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то [предложения] будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии Дмитрий Песков.

При этом сам потенциальный Верховный правитель «ничего не думает» по поводу этой поправки, сказал Песков. И напомнил, что сейчас в Конституции должность главы России называется «президент».