Должность президента предложили изменить. Новый вариант — «Верховный правитель»
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».
Песков отметил, что во время работы над поправками в Конституцию поступает много различных идей и предложений. Ведь в этом и заключается цель дискуссий — комиссия собирает различные мнения.
Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера. Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то [предложения] будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссииДмитрий Песков.
При этом сам потенциальный Верховный правитель «ничего не думает» по поводу этой поправки, сказал Песков. И напомнил, что сейчас в Конституции должность главы России называется «президент».