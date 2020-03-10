Идеи Жириновского нашли отклик в душе депутата Карелина

Идея Жириновского о досрочных выборах в Госдуму нашла отклик у других депутатов. Парламентарий от «Единой России» Александр Карелин назвал проведение голосования честным.

Депутат намерен внести соответствующую поправку ко второму чтению проекта закона об изменении Конституции РФ, сообщило РИА «Новости». Конституция, по мнению Карелина, в случае принятия после всероссийского голосования 22 апреля, даст парламентариям большие полномочия.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — подчеркнул представитель «Единой России» на пленарном заседании в нижней палате парламента.

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин заметил, что свою идею Карелин может выразить в поправке ко второму чтению законопроекта об основном законе страны. Ее рассмотрят 10 марта.

За досрочные парламентские выборы уже высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, он предложил избирать президента России решением Госсовета.