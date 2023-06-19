Власть 19 июня 2023, 13:06 Идеи африканских стран по урегулированию на Украине сочли возможными для реализации Песков: некоторые идеи африканских стран по урегулированию на Украине можно реализовать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Некоторые идеи африканских стран, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, можно реализовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — отметил официальный представитель Кремля.

Реклама

Президент России Владимир Путин встретился с представителями африканских государств 17 июня. Участники переговоров обсудили возможные пути урегулирования украинского кризиса.

По словам Пескова, Россия продолжит диалог с африканскими странами. Пресс-секретарь президента сообщил, что это произойдет, в том числе, на саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге через месяц.

Ранее представитель Кремля указал на готовность РФ вступить в диалог с Украиной. При этом Песков подчеркнул, что для возможных переговоров пока нет фундамента.