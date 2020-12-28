Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и зарубежные счета

В соответствии с указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, члены Совета безопасности РФ утратили право на двойное гражданство, счета и ценности за границей.

С документом, регламентирующем Совбез и его аппарат можно ознакомиться на портале правовой информации. В нем сказано, что председателем, секретарем и членами Совбеза могут быть россияне «не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) воспрещается «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России».

В конце июля по поручению спикера Госдумы России Вячеслава Володина началась проверка наличия второго гражданства и депутатов нижней палаты.