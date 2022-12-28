Власть 28 декабря 2022, 11:35 Хуснуллин заявил, что сохранить темпы ввода жилья в России в 2023 году будет тяжело Вице-премьер Хуснуллин: сохранить темпы ввода жилья в 2023 году будет сложно Pixabay

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Сохранить достигнутые темпы ввода жилья в России в следующем году будет сложно, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Он поделился мнением в интервью «России 24», отвечая на соответствующий вопрос.

«Будет очень тяжело удержать темп, просто неимоверно тяжело», — признал Хуснуллин.

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Он также указал на то, что в 2023 году необходимо активнее решать вопросы в сфере ЖКХ. Вице-премьер отметил, что многие проблемы связаны с некачественной работой УК и неверными циклами тарифов. Кроме того, коммунальные сети изнашиваются быстрее, чем их успевают обновлять. Одной из задач Хуснуллин назвал остановить эту тенденцию.

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По расчетам российского правительства, 2022 год должен стать рекордным по жилищному строительству. Уже к концу ноября в стране удалось ввести в эксплуатацию более 87 миллионов квадратных метров. Улучшить жилищные условия смогли три миллиона семей. Кроме того, в этом году людей расселяют из аварийного жилья с опережением графика.