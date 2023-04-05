05 апреля 2023, 17:45
Хуснуллин рассказал, сколько объектов за год построили под обстрелами в новых регионах России
Вице-премьер Хуснуллин: в новых регионах построили и отремонтировали 9,5 тысячи объектов
В прошлом году в новых регионах России построили и реконструировали около 9,5 тысячи объектов. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совета безопасности с участием президента страны Владимира Путина.
Он уточнил, что около четырех с лишним тысяч объектов относятся к сфере энергетики и инженерным сетям, которые нужно было запустить к отопительному сезону. Невзирая на постоянные обстрелы, стояла задача обеспечить жителей новых субъектов России теплом и электричеством, подчеркнул Хуснуллин.
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В Мариуполе восстановили около 11 тысяч домов, и работа в этом направлении продолжается.
«Это та работа, которую нужно в ближайшее время усиливать», — процитировал вице-премьера ТАСС.
Марат Хуснуллин заверил, что «все необходимые решения» уже приняли, и выразил надежду на то, что по итогам 2023 года количество отремонтированных зданий в городе вырастет.
Строительство
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