Хуснуллин призвал к реновации жилья в регионах

Настало время переселять людей из ветхого жилья в новое по всей России. Оказывается, проблемы с «убитыми» хрущевками, коротящей в стенах проводкой и полувековыми трубами есть не только в Москве.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия — 1». Он добавил, что просто так «взять и начать» реновацию во всей стране, конечно, не получится. Сначала надо все взвесить и оценить.

Реновация пока началась только в Москве по программе городского правительства. К концу 2017 года после долгих обсуждений и голосований жильцов в программу включили более пяти тысяч многоквартирных домов. Среди них есть даже девятиэтажки. Их снесут а жильцам дадут новые квартиры такой же, а иногда и чуть большей площади.