Хуснуллин предложил изучить вопрос поддержки вторичного рынка жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил проработать вопрос поддержки вторичного рынка жилья. Нужно поддержать не только новое жилье, заявил он на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент Владимир Путин. Об этом написал ТАСС.

«Важно найти механизмы, чтобы быстрее начинать финансировать и вторичное жилье. Без этого и первичное жилье будет достаточно тяжело идти», — пояснил Хуснуллин.

Он добавил, что банки уже сейчас, не дожидаясь постановления, принимают заявки на льготную ипотеку на новостройки по ставке до 7%. При этом правительство уже подготовило документ, его утвердят в ближайшее время.

Общий ипотечный портфель в России составил 2,5 триллиона рублей в 2021 году — тогда большинство сделок по льготным кредитам было связано с улучшением жилищных условий, переездом в более просторное жилье. Уровень первоначального взноса в среднем достигал 28%, вспомнил Хуснуллин.

Путин призвал продлить нацпроект «Жилье и городская среда» до 2030 года. Он отметил, что 65% россиян по-прежнему хотят улучшить жилищные условия, а строительный комплекс в России имеет огромный потенциал, который необходимо реализовывать.