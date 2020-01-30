Хуснуллин посетовал на «чемоданы без ручек» в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Twitter рассказал о первом совещании по национальному проекту «Жилье и городская среда». Он сообщил, что сейчас разрабатывает структуру дальнейшей работы.

Хуснуллин уточнил, что в круг его внимания войдет широкий спектр вопросов, касающихся дорог, жилья, развития регионов и нормативной документации.

«Конечно, среди тем есть и „чемоданы без ручек“, которые никто не хотел брать, но буду разбираться со всеми поставленными задачами», — добавил Хуснуллин.

Пользователи соцсети не стали скрывать, что приятно удивлены открытостью чиновника такого уровня, и тут же засыпали его предложениями по благоустройству городов и вопросами по толкованию строительных нормативов.

Хуснуллин будет координировать продвижение инфраструктурных объектов, уточнил ТАСС. В сферу его обязанностей также входят развитие Крыма и Калининградской области, сотрудничество с Абхазией и Северной Осетией. Помимо этого, вице-премьер будет отслеживать развитие нацпроектов по городской среде и жилью, экологии, и по созданию безопасных автомобильных дорог.

В рамках рассчитанного до 2024 года нацпроекта «Жилье и городская среда» ежегодно в эксплуатацию должно вводиться 120 миллионов квадратных метров жилья, а также улучшаться жилищные условия пяти миллионов семей. Объем финансирования проекта превышает триллион рублей.

На днях Хуснуллин предложил развивать проект реновации по всей стране, и предложил начать его отрабатывать на крупных российских городах. Разумеется, сначала как следует продумать всероссийскую программу.