Власть 12 июня 2023, 00:20 Хуснуллин посетил Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС Премьер-министр Хуснуллин посетил Новую Каховку по поручению президента Путина Telegram

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в Новой Каховке и Корсунке в Херсонской области, где изучил организацию работ по ликвидации наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня по поручению Президента посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения», — написал он.

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По словам Хуснуллина, власти Херсонской области хорошо организовали работу по ликвидации наводнения. Также премьер-министр посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости и провел совещание в штабе, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги по устранению последствий разрешений после подрыва Каховской ГЭС.

Более шести тысяч жителей эвакуировали из затопленных населенных пунктов Херсонской области. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, среди эвакуированных 235 детей и 81 житель с инвалидностью. Пострадавшие в результате ЧС жители Херсонской области могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей.