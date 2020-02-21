Хуснуллин обсудил спорные вопросы с губернатором Ленобласти

Дрозденко рассказал о проблеме, возникшей при реализации трассы обхода Мурино. Часть дороги проходит по земле Минобороны. Министерство выступает против строительства. Губернатор предложить создать комиссию по согласованию на уровне российского правительства.

Хуснуллин сообщил, что подобные вопросы можно решать посредством регулярных всероссийских видеоконференций с губернаторами. Это позволит избежать бумажные согласования.