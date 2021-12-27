Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал угрозой номер один рост цен на строительные материалы. Таким мнением он поделился с журналистом газеты «Ведомости».

«Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы», — описал ситуацию он.

Хуснуллин объяснил, что если остановить уже идущие стройки все-таки придется, то результаты могут быть очень плохими. Дело в том, что пострадать могут социальные объекты и организации подряда. Так, 8,5 миллиона человек трудоустроены напрямую на стройках, а еще пять миллионов — в местах, связанных со строительством. В целом отрасль составляет 15-17% ВВП России. По его словам, экономика сильно разгоняется в том числе из-за ответа рынка на задачу обеспечения людей жильем.

Относительно роста стоимости материалов Хуснуллин отметил, что власти пытались с ним бороться. Больше всего, как он сказал, выросли цены на металл. Росстат, по данным ТАСС, подтвердил рот цен на стройматериалы на 19,5% за последний год.