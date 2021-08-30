Хуснуллин назвал сдерживающий фактор для въезда в страну трудовых мигрантов

Массовое открытие российских границ для трудовых мигрантов по-прежнему сдерживается коронавирусом. Власти упростят въезд при улучшении ситуации.

«Ключевой вопрос по мигрантам — это ковидная составляющая, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Будет ситуация легче — упростим въезд и будем ввозить активнее ввозить людей, будет сложнее — будем придерживаться той политики, которая есть», — рассказал РИА «Новости» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что положение с рабочей силой в России в 2021 году улучшилось, по сравнению с прошлым годом. По его словам, мигранты приезжают в Россию как туристы из-за увеличения рейсов между странами.

Зампред правительства рассказал, что сейчас власти пытаются наладить систему организованного трудоустройства на российские площадки мигрантов из Узбекистана.

«Крупные строительные компании сегодня занимаются рекрутингом, Москва выставила свои пункты приглашения мигрантов в Узбекистане», — уточнил Хуснуллин.