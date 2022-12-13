Важное 13 декабря 2022, 15:36 Хуснуллин назвал 2022 год лучшим по темпам строительства дорог Вице-премьер Хуснуллин: 2022 — лучший со времен СССР год по темпам строительства дорог Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил о высоких темпах строительства дорог в стране. Он добавил, что по этому показателю 2022 год стал лучшим со времен СССР, сообщил ТАСС.

Вице-премьер отметил темпы строительства дорог. Президент Владимир Путин заявил, что в 2022 году в России уложили около 165 миллионов квадратных метров асфальта. Глава государства подчеркнул, что это рекордный показатель.

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В ходе церемонии открытия новых участков дорог Путин одобрил названия двух трасс. Первую — М-12 от Москвы до Тюмени назовут «Восток», а транспортный коридор между Санкт-Петербургом и Владивостоком получит название «Россия».

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Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени, напомнил Хуснуллин. По его словам, работы завершат до конца 2024 года. Строители примутся за возведение участка, ведущего до Казани, уже в следующем году.