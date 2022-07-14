«Хряки со скотного двора». Медведев хлестко охарактеризовал политику США

Многие американские деятели воспринимают книгу «Скотный двор» как руководство к действиям, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что США убеждены в своем превосходстве над остальными странами и считают, что им простят любые, даже самые жестокие поступки.

Медведев напомнил, что Штаты позволяют себе определять внутреннюю и внешнюю политику других государств, считая себя «верховным арбитром». Внутри США власти также позволяют себе «что угодно», заявил зампред Совбеза.

Ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: „Все животные равны. Но некоторые равнее прочих“. Это, можно сказать, суть американского понимания демократии Дмитрий Медведев зампред СБ России.

По словам Медведева, чем дальше, тем сложнее «хрякам со скотного двора» будет диктовать свои правила планете. «Мир, готовый жить по англосаксонским правилам, усыхает и сужается», — резюмировал он.

После начала спецоперации с Россией начали считаться, как с СССР, заявил Дмитрий Медведев. Судя по количеству санкций, в чем-то отношение к стране стало даже серьезнее, добавил он.