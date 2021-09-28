Хозяйственную деятельность предложили запретить в зонах подтоплений в регионах

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе считает, что в регионах следует запретить хозяйственную деятельность в зонах подтоплений. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Запрет включает в себя строительство новых объектов, если они не имеют защиты при чрезвычайных ситуациях.

Значительные подтопления произошли этим летом из-за сильных дождей в некоторых районах Крыма и Краснодарского края.

В сентябре в Сочи опять затопило улицы из-за сильных ливней, которые обрушились на Кубань. Из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение,