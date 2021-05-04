Посол Сербии: привиться «Спутником V» хотят 80% жителей страны

У жителей Сербии есть выбор, каким препаратом прививаться от коронавируса. Порядка 80% заявляют о желании поставить «Спутник V», рассказал посол республики в Москве Мирослав Лазански.

«Каждый гражданин может выбрать, какой из вакцин привиться. Но факт в том, что 80% или 85% граждан Сербии хотят российскую вакцину „Спутник V“», — сообщил дипломат «Известиям».

В Сербии проживают около 6,9 миллиона человек. По словам Лазански, более 3,5 миллиона граждан уже получили первый компонент какой-либо вакцины. Число полностью привитых приближается к двум миллионам.

«Спутник V», добавил собеседник, «занимает важное место» в кампании вакцинации. Сколько именно сербов привиты этим препаратом, он не уточнил.

Сербия первой в Европе собирается начать производство российской вакцины. На данном этапе, добавил Лазански, проверяют качество первых доз сербского «Спутника V».

«После чего мы сможем самостоятельно выполнять не только расфасовку, но и выпуск», — отметил посол.

Лазански назвал основой сотрудничества прекрасные отношения между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Вучичем.