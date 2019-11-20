«Хорошее и правильное заявление». Цеков — о призыве немецкого депутата отменить антироссийские санкции
Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT призыв немецкого депутата Дитмара Барча отменить антироссийские санкции.
«Очень хорошее заявление, очень правильное. Оно необходимо для нас, для Германии», — заметил член Комитета Совфеда по международным делам.
По его словам, усилия немецких законодателей, направленные на отмену антироссийских санкций, говорят о том, что это им необходимо для нормальных отношений с Москвой, как в политическом плане, так и в сфере экономики. Парламентарий обратил внимание на то, что число европейских политиков, выступающих за отмену рестрикций против России, растет.
«Просто надо ждать, что количество перерастет в качество», — подытожил Цеков.