Власть 18 августа 2023, 10:26 Хорошая сырьевая стратегия России позволила ей справиться с санкциями — СМИ LNT: экономическая стратегия России дала ей возможность преодолеть санкции РИА «Новости»

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Сырьевая стратегия, которую разработали в России, не позволила западным странам лишить ее притока капитала. Об этом написала французская газета La Nouvelle Tribune.

«Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в ​​прошлом году», — сказано в материале.

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Издание отметило, что Россия после вступления в силу потолка цен получила рекордные доходы от продажи своих энергоресурсов. Российская сторона только за прошедший июль заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте топлива и сырьевой нефти. Это практически на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

Газета обратила внимание, что Китай, вопреки усилению антироссийских санкций, поддерживает торговые отношения с РФ. Недавно китайская таможня заявила о серьезном увеличении товарооборота между странами. За этот год он уже превысил 130 миллиардов долларов.