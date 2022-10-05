Хоккейный корт построят в Салехарде | 360°

Власть 05 октября 2022, 15:39 Поделиться Telegram

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Viber Хоккейный корт построят в Салехарде

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Строительство первого крытого уличного хоккейного корта началось в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу Салехарда Алексея Титовского.

Он будет находиться около центра культуры и спорта «Геолог». Сейчас там возводят каркас будущего помещения.

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Открытие корта планируется зимой. При необходимости там появится прокат коньков. Кроме того, корт будут использовать для проведения спортивных соревнований, добавил Титовский.

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